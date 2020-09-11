格老：美經濟最大隱憂是「通脹」和「預算赤字」

外國傳媒報道，美國聯儲局前主席格林斯潘(Alan Greenspan)接受媒體訪問時表示，覺得美國經濟的最大隱憂是「通脹」和「預算赤字」。

他說：「我的整體看法是，通脹前景不幸是負面的，這本質上是各項權益福利排擠私人投資和生產力增長的結果。」

在預算赤字方面，他表示，聯邦政府支出不平衡正在「失控」。截至7月，2020年財政赤字總計達到2.45萬億美元，這是政府提高支出，支持經濟捱過疫情封鎖期的「副產品」。

格林斯潘一直不贊成主要權益福利，例如社會安全、低收入家庭醫療補助保險和聯邦醫療照護保險等，所產生的額外赤字。他說：「我們都很清楚退休人口大幅增加會提高政府給付義務。我們只會低估未來預算赤字。」

另外，他沒有直接評論聯儲局的「平均通脹目標」政策。他說：「我不想介入並多管閒事。目前看來一切順利。」

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