中美科技戰：美最大劣勢是不願花錢　雙方角力恐開端

中美科技戰持續，外國媒體報道，美國華盛頓戰略與國際研究中心(CSIS)資深副總裁兼科技政策計劃主管James Andrew Lewis周四(10日)強調，在這場中美科技戰之中，美國最大的劣勢在於不願花錢。

曾在美國國務院和商務部工作過的Lewis表示，在半導體的投資額上，中國與美國投入的比例可能是1,000：1，這讓美國毫無勝算。儘管美國兩黨都支持增加激勵政策，以提高美國在半導體製造的領先地位，但「到目前為止，這還沒有轉化為金錢。」

值得留意的是，無論是中美科技戰，以及雙方在人工智能和量子計算等領域爭奪主導地位，半導體都是重要的組成部分。

他表示，在高階晶片上，中國仍然需要至少十年的時間才能趕上美國，因為這需要高精度和科學技能。他認為，中國的優勢包括願意花錢、對科技的大力投資、非常堅定的政府，但同樣也有劣勢。中國經由美國經驗了解到科技實力的重要性，因此中美在科技、經濟力等方面的衝突，可能只是開始而已。

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