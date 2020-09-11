台灣合庫銀行計劃撤香港分行財富管理業務

中美貿易衝突加劇，香港的金融中心地位日益受到威脅。據台媒報道引述合作金庫金融控股公司董事長雷仲達指，合作金庫商業銀行計劃撤出旗下香港分行的財富管理業務，並將人員調回台灣。

雷仲達指出，撤出香港分行財管業務的原因，並非新冠肺炎疫情，而是香港的財富管理業務受到洗錢防制法及共同申報準則(CRS)影響，金融機構的法令遵循嚴格，成本擴大。

事實上，合庫銀行早於今年8月底，已針對香港分行投資帳戶發出通知，該行將於10月9日終止財富管理服務及帳戶。

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