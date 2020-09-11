富瑞：中興購深圳中興微電子交易令人困惑
2020年09月11日 14:57
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（Getty Images圖片）
就中興通訊(00763)擬通過全資子公司仁興科技，收購由集成電路產業基金所持深圳中興微電子24%股權之交易，富瑞發表報告指出，交易令人困惑，預料不會改變美國對公司的限制。
富瑞表示，集成電路產業基金在過去兩個月減持多家半導體公司股票，包括長電科技(600584.SH)等，但仍為該些公司的股東。即使中興微電子沒有政府直接控股，但無改美國政府對中興通訊的認知，政府實體仍為中興股東。
集成電路產業基金股東包括中國財政部持股36.47%、國開金融有限責任公司持股22.29%及中國煙草總公司持股11.14%等。
中興通訊周四(10日)晚公布該筆作價33.15億元人民幣的交易，完成後，中興微電子將由中興通訊直接及間接全資持有。
中興通訊解釋，該交易是公司基於整體的發展戰略，與集成電路產業基金的合作情況、公司目前財務狀況等因素綜合確定。收購尚待中興通訊股東大會批准及財政部評估備案通過。
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