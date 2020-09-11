富瑞：中興購深圳中興微電子交易令人困惑

集成電路產業基金股東包括中國財政部持股36.47%、國開金融有限責任公司持股22.29%及中國煙草總公司持股11.14%等。

中興通訊周四(10日)晚公布該筆作價33.15億元人民幣的交易，完成後，中興微電子將由中興通訊直接及間接全資持有。

中興通訊解釋，該交易是公司基於整體的發展戰略，與集成電路產業基金的合作情況、公司目前財務狀況等因素綜合確定。收購尚待中興通訊股東大會批准及財政部評估備案通過。

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