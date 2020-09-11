硬脫歐憂慮重燃　英鎊兌港元失10算

市場重燃英國硬脫歐憂慮，令英鎊持續受壓，周四(10日)跌穿1.3美元關，低見1.2774美元，兌港元更失守10算，低見9.9003。周五(11日)則報1.2795美元，兌港元見9.9166。

英國首相約翰遜擬將與歐盟達成自由貿易協議的最後期限定於10月15日，並強調不會繼續拖延。約翰遜曾稱，無協議好過達成差劣的協議，並稱沒有協議對英國來說是個「好的結果」。

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