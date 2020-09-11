m18講場：8月寵物保險投保個案增　OneDegree趁勢推優惠

科技保險公司OneDegree Hong Kong Limited表示，自公司推出寵物保險「毛價保」5個月以來，已為該計劃進行數次升級，並成為香港首間提供寵物保險的公司放寬貓咪植入晶片要求。公司指，市場對產品的提升回應積極，單計8月份，其單月成功投保該計劃的數目已高於4月至7月數目的總和。

由該公司進行的電郵訪問顯示，100%受訪保單持有人均對寵物保險計劃表示滿意。OneDegree認為，現時香港大眾對寵物保險的認知度較歐美地區仍偏低，希望透過新推廣，鼓勵現有客戶向身邊好友推薦購買該寵物保險。

OneDegree宣布，由今(11日)起至10月8日，現有客戶成功介紹朋友投保該寵物保險計劃，便有機會獲額外保障額、現金回贈，以及入住香港維港凱悅尚萃酒店一晚。

該公司為首批獲香港保險業監管局發出虛擬保險牌照的公司之一，會直接透過純數碼平台上推出保險產品。

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