駐中證監紀檢監察組對深交所要員「一對一」約談

隨着深圳證券交易所創業板實施註冊制改革，中央紀委國家監委周五(11日)發布，中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組，已同步介入開展全流程監督，把權力監督制約融入改革各項制度設計及具體舉措。該監察組曾「一對一」約談深交所分管領導、上市委員會委員、上市審核中心幹部員工逾20人。

在創業板註冊制改革之前，該監察組曾前往深交所，進行專項檢查及摸底，要求高度關注創業板改革可能產生的廉政風險，進一步完善創業板改革，並試行註冊制的監督制度及體制。

實施註冊制後，上市委委員、審核中心工作人員成為深交所關鍵職位及重點人員。該監察組亦有對相關工作人員遴選環節，實行同步介入監督。同時，要求深交所黨委、紀委制定嚴格的管理制度，加強對上市委49名委員及審核中心全體98名幹部職工的監督，逐一建立廉政檔案。深交所紀委亦已專門建立上市審核、發行承銷監管人員廉政檔案，對上市審核中心幹部職工，進行廉潔專題培訓及談話，並專項開展違規買賣股票核查等工作。

該監察組加大對已立案案件及問題線索的辦理力度，對可能影響創業板改革進程的問題線索進行重點查辦，對可能影響重大改革進程、可能引發系統性風險事件、監管幹部與市場人員內外勾結等三類案件優先查處。對於創業板註冊制推進過程中，涉及深交所重點職位人員的問題線索，通過「提級管理」方式，確保處置質量。

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