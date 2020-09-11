【專家點評】周定國：移居澳洲打工　咩工種最吃香？

澳洲政府宣布延長香港人的學生與工作簽證居留期限至五年。期滿後，只要通過相關品格、安全及健康檢查，即可以獲得澳洲永久居留權。

決定移民澳洲之前，當然要先了解當地的工作環境。澳洲自90年代起，需求最大的職業一向是醫療業，主要因為當地人口老化，加上疫情令澳洲人意識到完善醫療體系的重要性，令國家對醫護人員的需求與日俱增。

事實上，澳洲政府認為增加移民有助疫情期間的經濟復甦，在早前公布的17個優先移民職業中，有12個是醫護行業。此外，建築項目經理、軟件工程師及程式開發員等職業同時被列入名單，工作簽證申請可獲優先處理，並豁免入境簽證。

相信不少香港人會想，在澳洲找工作是否容易呢？早在澳洲宣布香港移民新政前，《澳洲聯邦就業與小企業機構》預測，2019至2024年澳洲將增加超過107萬個就業機會，其中醫療業將增加超過25萬個職位；其次是電腦、法律、科學、工程等行業，將增加超過15萬個職位。由此可見，澳洲就業環境非常理想。

值得一提的是，澳洲現時法定最低工資為19.49澳元，大約110港元，屬全世界最高。當地稅率採用「階梯制」，最低由19%起計，收入越高，交稅越多。不過，普遍澳洲人抱持「Work Hard Play Hard」的工作態度，法定工時每星期不會多於38小時，加班的情況甚少出現。人工高壓力低，相信對於「下班無定時」的香港人而言，可算是超級筍工。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)

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