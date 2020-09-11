駿隆：年初至今強積金人均賺8865元

財富管理顧問公司駿隆最新報告指出，截至今年8月31日，駿隆強積金綜合指數上升6點或2.8%，報239點。8月強積金每人平均賺6,394港元，年初至今人均賺8,865港元。

三大主要指數錄得全線上升，股票基金指數升13點或4.1%，報328點；混合資產基金指數升8點或3.4%，報233點；固定收益基金指數微升0.1點，報128點。

受疫情及其他因素影響，環球投資環境極端波動，恒生指數年初至今總回報跌8.3%，然而強積金市場則持續上漲。駿隆強積金綜合指數年初至今正回報3.8%，資產流向方面，約13億港元由低風險資產轉移至高風險資產，結束數月以來的避險模式。

駿隆集團常務董事陳銳隆預期，新經濟及藥業板塊將會持續強勢。債券價格亦持續高企，長債出現持續調整跡象。呼籲投資者留意美國選情所引致的風險，及中美關係惡化對周邊地區的影響，建議長線可根據自身風險承受能力，分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高股票類別基金。

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