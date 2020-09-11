中國8月新增貸款1.28萬億人幣 高過預期

人民銀行公布，中國8月新增貸款1.28萬億元人民幣(下同)，高過預估的1.25萬億元，前值為9,927億元。分部門看，住戶部門貸款增加8,415億元，企(事)業單位貸款增加5,797億元，非銀行業金融機構貸款減少1,474億元。

中國8月貨幣供應量M2按年增長10.4%，低於預期及前值增長10.7%。8月社會融資規模增量為35,800億元，高於預估的25,850億元，前值為16,940億元。

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