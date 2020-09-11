二手樓價指數按周升0.24%

本周CCL三大整體指數齊升，終止了連續2周齊跌。中原城市領先指數CCL最新報177.85點，按周升0.24%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.74點，按周升0.29%。CCL(中小型單位)報178.30點，按周升0.29%。

CCL(大型單位)報175.57點，按周跌0.02%，近5周走勢持續一升一跌，並繼續在175點水平徘徊。

自疫情反撲開始，樓價出現短暫調整，CCL由181點回軟至178點水平，7周累跌2.16%。但近3周CCL在177點到178點之間窄幅爭持，有尋底迹象，估計樓價快將止跌回升。

四區方面，上周三區跌一區升，今周三區升一區跌。新界西CCL_Mass報163.22點，按周升0.53%，終止4周連跌，預期新界西樓價可以率先尋底成功。新界東CCL_Mass報189.34點，按周升1.37%，結束2周連跌。九龍CCL_Mass報177.67點，按周升2.03%，升幅近22周最大，結束2周連跌。港島CCL_Mass報185.35點，按周跌2.68%。

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