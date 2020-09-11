【fb直播】港股反覆　入貨等陣先？

2020年09月11日 16:04
  • 東網電視
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    美國經濟紓困方案遇阻滯，隔晚美股偏軟，港股周五(11日)反覆靠穩，近期不論新、舊經濟股表現都一般，入市時機幾時到？市況未明不如抽新股仲好？
    備受關注的科網股靠穩，雖然螞蟻集團上市再有新消息，不過阿里巴巴(09988)似乎無咩起色，而美團點評(03690)及小米集團(01810)有資金追捧。想買科網股，揀邊隻先至好？
    深圳計劃推出措施，防止以假離婚獲取更優惠房貸條件，佳兆業(01638)、深圳控股(00604)等在深圳土地儲備較多的內房股偏軟。政策影響其實有幾大？
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