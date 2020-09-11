【市後重點睇】油價偏軟　道期升189點

美匯指數報93.24，離岸人民幣(CNH)高見6.8335，港匯企7.7504，美元兌日圓處106.21，歐元企1.1836，英鎊報1.2822。金價見1,941美元。布油處40美元樓下，報39.77美元，紐油續挫至37.05美元。道指期貨升189點。

●市後關注點

-20:30 美國8月消費物價指數(CPI)

●印尼2021年政府預算赤字佔GDP比重擴大到5.7%。

●螞蟻集團投資的印度外賣公司Zomato擬明年上市。

●港交所向券商提供1萬元月費扣免額度。

●美元疲弱，專家：料年底人民幣升至6.93水平。

●高盛上調美國第三季GDP預測，料消費支出反彈。

●美國著名投資者：科技股太昂貴，納指將自高位冧20%。

●麻生太郎：提高銷售稅將是實施支出和收入改革的選擇。

●【全球救市】RBC料英倫銀行最快明年2月才實施負利率。

●【宅經濟】在家健身需求增，Peloton上季收入飆1.7倍。

●【全球攬炒】南韓本月首10日出口跌0.2%，進口降7.6%。

●全球經貿戰：蓬佩奧籲東亞各國切斷與中企往來。

●格老：美經濟最大隱憂是「通脹」和「預算赤字」。

●中國經濟：2019年社保基金投資收益率14.06%。

●中國8月新增貸款1.28萬億人幣，高過預期。

●【大行報告】

-高盛「確信買入」百勝中國，目標價527元。

-乘用車銷售增，料下半年車企及經銷商續受惠。

-瑞信降新地目標價至120.1元。

●新股專輯：

-海爾智家已遞交在港上市申請。

-傳沙特主權基金，淡馬錫投資螞蟻集團IPO。

●明賺實蝕！荃灣大河道地舖累劈360萬元易手。

●滙豐分行下周一起恢復正常服務，恒生調整營業時間。

-集友銀行周一起全線分行恢復正常營業時間。

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