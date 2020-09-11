美團點評建議公司名稱簡化為「美團」

美團表示，公司名稱的簡化將有助於對外建立公司統一的品牌形象，增強用戶、商戶等對公司多業務能力的認知，從而推動公司在聚焦「food+platform」戰略的同時繼續探索新業態，為生態體系中所有參與者以及社會創造更長遠的價值。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020