美團點評建議公司名稱簡化為「美團」
2020年09月11日 16:38
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美團點評(03690)發公告指，將於9月29日在北京舉行股東大別大會，其中一項決議案包括將公司英文名稱由「Meituan Dianping」簡化為「Meituan」，並採納中文名稱「美團」取代現有的「美團點評」。
美團表示，公司名稱的簡化將有助於對外建立公司統一的品牌形象，增強用戶、商戶等對公司多業務能力的認知，從而推動公司在聚焦「food+platform」戰略的同時繼續探索新業態，為生態體系中所有參與者以及社會創造更長遠的價值。
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