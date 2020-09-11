9月期指收報24454點　低水49點

9月期指全日收報24,454點，升224點，低水49點，成交101,195張，未平倉合約126,619張。10月期指收報24,478點，升244點，低水25點，成交1,372張，未平倉合約3,910張。

9月國期收報9,721點，升56點，低水32點，成交61,137張，未平倉合約231,332張。10月國指收報9,725點，升58點，低水28點，成交3,881張，未平倉合約2,985張。

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