欠內地生支持！海濱南岸三房呎租31.4元　創近期低位

失去內地學生租客支持，紅磡海濱南岸租盤增多，租金因而受壓。太陽物業宏惠強表示，屋苑5座低層D室，實用面積589方呎，三房間隔，開價2.3萬港元，近日減價至1.85萬元租出，呎租約31.4元，屬近期新低價。

屋苑本現時有73個三房租盤，當中佔30個鎖匙盤。資料顯示，同類三房單近期成交月租普遍逾2萬元，而去年曾有內地學生以每月高達2.7萬元夾租同類型單位。事實上，該屋苑近日兩房成交月租約僅約1.7萬至1.8萬元，是次月租屬兩房價位。

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