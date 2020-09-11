華潤置地8月銷售額按年升24%　當月購6幅地

另外，潤置8月投資物業租金收入約12億元，按年增長16.2%。首8個月租金收入約74.5億元，按年下降4.7%。

潤置同時公布，8月在長沙、重慶、廈門、廣州及海口收購6幅地，總樓面面積約131.89萬平方米，就該等土地收購應付的權益土地出讓金為121.9億元，當中廣州增城區新塘立交住宅項目的權益土地出讓金為39.7億元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020