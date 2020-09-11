華潤置地8月銷售額按年升24% 當月購6幅地
2020年09月11日 16:46
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華潤置地(01109)公布，8月總合同銷售金額約272.2億元人民幣(下同)，按年增長24.2%；總合同銷售建築面積約125.2萬平方米，按年下降2.7%。當月權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約131.5億元及73.36平方米，分別按年下降15.6%及27.2%。
另外，潤置8月投資物業租金收入約12億元，按年增長16.2%。首8個月租金收入約74.5億元，按年下降4.7%。
潤置同時公布，8月在長沙、重慶、廈門、廣州及海口收購6幅地，總樓面面積約131.89萬平方米，就該等土地收購應付的權益土地出讓金為121.9億元，當中廣州增城區新塘立交住宅項目的權益土地出讓金為39.7億元。
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