證監會：廣澤國際股權高度集中

證監會最近曾就該公司之股權分布進行查訊，結果顯示該公司於8月17日，有22名股東合共持有該公司10.32億股，相當於已發行股本17.28%。有關股權連同由該公司一名控股股東及一名主要股東所持有之43.52億股(佔已發行股份72.86%)，相當於該公司於8月17日已發行股份總額之90.14%。因此，該公司只有5.88億股(佔已發行股份9.86%)由其他投資者持有。

公司於9月10日之收市價為0.395港元，較8月4日之0.074元收市價高出4.3倍。證監會指，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動。

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