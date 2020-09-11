新地元朗住宅發展項目申請縮減兩成單位
2020年09月11日 16:57
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據城市規劃委員會資料，新鴻基地產(00016)提交元朗東成里的住宅發展申請的修訂建議，將可建住宅樓面由逾94.36萬方呎，降至逾75.7萬方呎，減幅約20%，地積比率縮減至2.15倍，興建住宅單位量由1,955伙，減少22%或437伙，至1,518伙。同時，項目住宅物業層數亦由8至31層高，降低到8至21層高，至於幢數維持8幢，車位則減少57個，至390個。
項目的非住宅樓面則增逾8,000方呎，至近4.9萬方呎。該發展項目佔地逾35.21萬方呎，擬議作住宅及社區樞紐發展。此外，沙田源順圍2號工業項目冠華大廈，申請重建作商廈。
該地面積逾4.66萬方呎，建議發展一幢23層高寫字樓，提供樓面逾50.26萬方呎，地積比率約9.5倍，提供車位285個。該項目曾於2015年獲批改裝作商廈，提供樓面逾17.74萬方呎。
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