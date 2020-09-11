新地元朗住宅發展項目申請縮減兩成單位

項目的非住宅樓面則增逾8,000方呎，至近4.9萬方呎。該發展項目佔地逾35.21萬方呎，擬議作住宅及社區樞紐發展。此外，沙田源順圍2號工業項目冠華大廈，申請重建作商廈。

該地面積逾4.66萬方呎，建議發展一幢23層高寫字樓，提供樓面逾50.26萬方呎，地積比率約9.5倍，提供車位285個。該項目曾於2015年獲批改裝作商廈，提供樓面逾17.74萬方呎。

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