新盤動向：帝御‧金灣加價8%重推單位速獲承接
2020年09月11日 16:58
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個別熱銷新盤加價亦無礙承接。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，今日(11日)推出3伙加價單位發售，當中2伙早前交易再未有進展的開放式戶，即使不足1個月內加價8%仍速獲買家購入。
其中5座8樓單位12，實用面積207方呎，成交價342.34萬元，呎價16,538元，而同座1樓單位12，面積相同，以323.92萬元售出，呎價15,648元。
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