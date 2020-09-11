【中環剝花生】禁聚令鬆綁　零售市道有望向好？

新冠肺炎疫情打出現以來，各行各業均受到不同程度打撃，其中零售業及餐飲業可謂「重災區」！政府早前有見第3波疫情略有紓緩，決定自周五(11日)再度放寬部分防疫措施，如禁聚令由兩人放寬至4人、體育場所等可重開業界預期對各行各業提振作用有幾大？市場預期年底出現的「結業潮」可否避免？

舖市向來是反映經濟狀況的指標之一，惟近日蝕讓及割價求租個案頻現，是否意味本港經濟短期難以復甦？

今集《中環剝花生》搵嚟盛滙商舖基金創辦人李根興、美聯工商舖行政總裁黃漢成以及「肥仔開倉」創辦人方先生，分享第一手資訊！

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