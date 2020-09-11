證監會：開放式基金型公司守則修訂已生效

證監會今天(11日)宣布，《開放式基金型公司守則》的修訂現已生效。這些修訂包括香港私人開放式基金型公司不再受投資限制及放寬私人開放式基金型公司保管人的資格規定。

證監會已就實施經修訂的開放式基金型公司制度向業界發出通函。由今天起，現有私人開放式基金型公司的保管人獲給予6個月的過渡期，以確保他們遵守新訂的妥善保管規定。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020