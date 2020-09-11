疫下投資反增！新加坡致力經濟多元化　着眼5大領域

外國傳媒報道，新加坡經濟雖然陷入衰退，但今年吸引的外國投資項目比去年更多。官員指出，未來將推動專業服務業、金融業等5大領域的多元化投資。當局原本預期，今年將吸引80億至100億坡元(約453億至566億港元)的外國投資，但今年首4個月的外國投資承諾就已達130億坡元(約736億港元)。

新加坡貿工部長陳振聲接受媒體訪問時表示，在疫情籠罩下，各國企業也非常關心供應鏈的韌力。許多大公司為了分散風險，可能從印度、中國等比較大的生產國，分散到東南亞地區，這就為新加坡帶來機會。

對於吸引外資，陳振聲認為，新加坡最大的優勢是政策開放且有延續性。他說，新加坡政府目前着重專業服務業、金融業、電訊科技業、精密工程及醫療方面的高科技產品，這些都是政府未來將大力推動的重點。

他指出，新加坡目前的外來投資較為多元化，不像以前往往可能只是從美國或歐洲，現在也包括印度及東南亞國家，還有日本和中國，「更多外來投資的來源對我們來說，也會分散我們倚賴外來投資的風險」。

除了外來投資，陳振聲亦稱，本地投資同樣在新加坡經濟佔有重要地位。一個較為多元化的環境，將為當地民眾創造更多就業機會。

新加坡今年吸引的外來投資包括電子業及資通訊領域，估計在未來幾年，可創造數千個就業機會。不過，由於該國人口有限，勢必需要引進外來人才來補充需求，使人才競爭為新加坡政府須解決的重要議題之一。陳振聲說：「我們所需要的是素質，不是數量。」對外來的高層人才，新加坡保持開放態度，但一些較低薪的工作，就不需那麼多的外籍人士。

據新加坡政府規定，自9月起，外籍人士申請就業(EP)的薪金門檻從每月至少3,900坡元(約2.2萬港元)調升至4,500坡元(約2.5萬港元)。從今年12月開始，金融服務業的就業准證薪資門檻將提升至每月5,000坡元(約2.8萬港元)。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020