京維集團發盈警
2020年09月11日 17:13
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京維集團(01195)公布，集團預期錄得截至2020年6月30日止年度之淨虧損大幅增加，介乎約2,400萬至3,000萬元人民幣(下同)，而去年淨虧損則約為980萬元。虧損大幅增加乃主要由於就俄羅斯金礦之無形資產計提減值撥備所致。
由於新冠肺炎疫情，集團更改了開採計劃及延後俄羅斯金礦之正常生產，集團預期，在2020年及2021年俄羅斯金礦將僅可由外判承辦商維持最低限度營運。與過往年度相比，其將降低未來預期表現。
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