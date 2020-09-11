內地8個月實際使用外資6197億人幣 按年增2.6%

中國商務部公布，﻿﻿﻿2020年1至8月，中國實際使用外資6,197.8億元人民幣(下同)，按年增長2.6%。8月當月中國實際使用外資841.3億元，按年增長18.7%。﻿

分行業看，首8個月服務業實際使用外資4,766.1億元，按年增長12.1%；高技術服務業按年增長28.2%，其中，信息服務、研發設計服務、專業技術服務、科技成果轉化服務按年分別增長24%、47.3%、111.4%和20.2%。﻿

在主要投資來源﻿地中，1至8月，香港地區、新加坡、英國、荷蘭實際投入外資金額按年分別增長10%、8.9%、17.2%和73.6%。﻿﻿

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