工銀亞洲分行下星期一起　恢復正常營業時間

工銀亞洲公布，因應疫情最新情況，分行營業情況將作出調整。

分行及個人理財中心營業時間恢復正常。由下星期一(14日)起，該行全線分行及個人理財中心營業時間恢復正常，分行營業時間為星期一至星期四上午9時至下午5時，星期五上午9時至下午5時30分，以及星期六上午9時至下午1時(屯門分行維持星期六不營業)，而個人理財中心營業時間為星期一至星期四上午9時至下午5時，以及星期五上午9時至下午5時30分(維持星期六不營業)。

西環個人理財中心下星期一起，將恢復正常營業。西九龍站個人理財中心服務維持暫停，直至另行通知。

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