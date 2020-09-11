恒隆系委任陳文博出掌副董事長

陳文博現年38歲，於2010年加盟集團，並於2016年獲委任為恒隆集團及恒隆地產董事會之執行董事。他現時負責發展及設計部、項目管理部(包括其下設的資產保證及優化部)和成本及監控部，並於集團其他職責包括擔任可持續發展督導委員會之主席及企業風險管理工作小組之成員。

陳文博為陳啟宗(恒隆集團及恒隆地產董事會之董事長)之兒子、陳譚慶芬(一項信託基金(集團之主要股東)成立人)之孫兒，及為該信託一個酌情受益人類別之成員。

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