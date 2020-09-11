歐央行首席經濟學家：歐元升勢削弱通脹前景

歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，近期歐元升值會使通脹前景受到削弱，歐洲央行已做好了在必要時採取行動的準備。

Lane在周五(11日)指出，今年剩餘時間內通脹將會維持負值，因經濟反彈而作出的核心通脹上調，已很大程度上被歐元匯率的強勁升勢所淹沒。

他說：「沒有自滿的餘地，這一點應當再清楚不過了，央行管理委員會已做好準備，隨時對所有貨幣工具作出適宜的調整，以確保通脹按照央行的對稱承諾持續接近目標水平。」

自今年3月以來，歐元兌美元已累漲逾10%，逼近兩年多以來的最強水平。

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