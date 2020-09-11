新盤動向：SEA TO SKY料下周公布新一輪推售安排
2020年09月11日 18:12
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郭子威(右)
政府再度放寬禁聚令措施，發展商隨即加速部署推盤。長實地產投資董事郭子威透露，現正與合作夥伴港鐵公司(00066)商討將軍澳日出康城SEA TO SKY的加推安排，料下周可公布最新銷售安排等詳情。為配合新防疫措施實施，該盤即日起優化睇樓安排，每組參觀人數由之前2人增至4人，售樓處大廳內每次可容納6組客戶參觀。
他指出，隨着疫情放緩，買家入市信心料回升，而康城區內樓市更加受惠於商場開幕帶動轉旺，未來1年該區物業樓價料具10%上升空間。
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