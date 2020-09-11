若英歐談判破裂 大摩：鎊匯恐插至1.15

外國傳媒報道，美國華爾街大行不得不承認，英國「硬脫歐」可能最終會成事，有見及此，紛紛下調英鎊匯價走勢預測。摩根士丹利策略師表示，英國如果「硬脫歐」，英鎊匯價最低料跌至兌1.15美元。換言之，英鎊兌港元將跌穿9算。

該行指出，英國以世貿組織(WTO)條款，或是在基本的關稅安排之下脫離歐盟的可能性從25%升至40%，但可能性較高的情景是，英國離開單一市場，但在商品貿易安排上保持密切統一，這種情景的可能性為50%。

對此，該行預計英國央行將在11月推出更多量化寬鬆(QE)，並於明年2月將利率下調至零。

大摩認為，英國政府採取強硬立場，明確表示會退出談判，相信此種做法會令最終結果更加有利。如果達成協議，英鎊匯價最高料觸及1.4，為2018年以來的最高水平。

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