英國與日本達成貿易協議　99%輸日商品免稅

英國與關係密切的歐盟貿易談判隨時難產，但與遙遠的日本，雙方已達成原則性貿易協議，未來99%的英輸日商品將能免除關稅，這是英國脫歐後第一項重大貿易協議。

英國政府表示，根據該協議，對日本進口的99%英國商品將免於關稅，使該國對亞洲國家的年度貿易總額增加152億英鎊。

英國國際貿易大臣Liz Truss不忘表示，與日本的的協議，皆為英國金融科技公司帶來更好的資訊流通及金融市場准入，程度遠超過歐盟及與日本簽訂的條款。

日本外務大臣茂木敏充指出，此項協議將允許英國和日本企業在英國退歐後保持業務連貫，為日本帶來更多投資機會。

接下來，兩方政府將向各自國會提交貿易協議，盼能趕在年底前通過，於明年1月上路。

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