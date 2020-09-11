講股半分鐘：留意比亞迪系兩股
2020年09月11日 18:35
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潘彥銘
今集《講股半分鐘》由中國通海證券投資部副總裁潘彥銘為我們講股。他表示，根據中期業績及過去數月的消息，可以推斷比亞迪系兩隻股份未來增長前景光明，且經營效益比過去數年改善。
他指出，比亞迪股份(01211)最近研發的刀片電池，得到市場認可，新推出的新能源車亦大受歡迎，市場憧憬年底前將半導體業務將分拆上市，有利估值重估。至於比亞迪電子(00285)除了可受惠手機配件及組裝業務持續增長外，同時進軍醫療設備及電子煙業務，增長前景明確，建議投資者關注此兩隻股份。
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