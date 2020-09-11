【疫情贏家】菲律賓披索今年升值4%　美大選恐成終曲

今年菲律賓貨幣披索兌美元上漲約4%，是年內亞洲表現最好的貨幣。有分析認為，美國即將舉行的總統大選恐對其構成壓力。

外國媒體報道，菲律賓披索是今年少數幾個相對於美元升值的亞洲貨幣，在同樣經歷疫情導致的經濟封鎖後，其國內進口需求幅幅下降相對於出口更大下，但這幫助菲律賓實現了「經常帳」盈餘。

「經常帳」是衡量一個國家與世界其他地區的貿易額，包括商品進出口、跨境投資，以及外國援助等資金轉移。

經濟學家認為，這種盈餘及外國持續購買菲律賓債券，導致該國外匯儲備激增，有助於保護該國經濟免受外部衝擊——這是支持菲律賓披索轉強的一個原因。

另外，荷蘭國際集團(ING)駐菲律賓高級經濟學家Nicholas Mapa指出，進口持續下降轉化為對外匯的需求疲弱，可能會在短期內支持披索，可以預期這種趨勢將持續到2020年第4季。

然而，惠譽解決方案的分析師在周四(10日)發表報告警告，11月美國總統大選結果可能給菲律賓披索施加壓力，從長遠角度來看，分析指菲律賓經濟的重新開放和進口的恢復同樣可能會導致貨幣轉弱。

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