合生創展8個月總合約銷售額升27.1%
2020年09月11日 18:50
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合生創展集團(00754)公布，截至2020年8月31日止8個月，總合約銷售金額約185.86億元人民幣(下同)，按年上升27.1%。其中，物業合約銷售約178.72億元，按年上升24.7%；其中裝修合約銷售約7.14億元，按年上升144.5%。
截至2020年8月31日止8個月，集團的物業合約銷售面積約105.66萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米16,913元，按年上升19.6%。
集團8月單月淨總合約銷售額30.63億元；其中單月物業合約銷售約29.49億元；其中單月裝修合約銷售約1.14億元。
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