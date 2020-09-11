英6個月期國庫券「負利率」　預示央行減息機會增

外國傳媒報道，英國債務管理辦公室周五(11日)發行了6個月期國庫券，平均孳息率為-0.0005厘，是投資者首次以負利率購買英國短期債券。

上述現象是投資者認為英國央行將進一步放鬆政策的迹象。目前最能反映現時對央行利率預期的2年期國債孳息率本周在「負值」進一步下挫，觸及紀錄低位。周五貨幣市場報價顯示，央行料最快於明年2月將利率降至零以下，明年年底前減息幅度近0.2厘。

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