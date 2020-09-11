新盤動向：恒地樓盤每組睇樓人數上限放寬至4人

因應政府放寬禁聚令措施，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下樓盤售樓處每組參觀人數，包括準買家及代理的上限，由2人調整至4人。而所有進入售樓處人士均須通過雙重體溫檢測，並必須佩戴口罩。

同時，現場設有約2米高屏風分隔，每枱限坐4人，枱與枱之間保持1.5米距離，維持公眾之間的空間距離。不同位置均會提供清毒搓手液。

旗下西營盤藝里坊‧2號公布開價後，今日(11日)下午4時正式開放示範單位及展銷廳予公眾參觀。是次所有單位引入智能家居系統，每伙均備有1塊智能魔鏡、1個空氣監測器及最少1個智能喇叭。

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