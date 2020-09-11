大和：電視和手機銷售大幅反彈 三星有望漲40%

外國媒體報道，日本大和證券旗下大和資本市場分析師認為，三星電子股價未來一年可能上漲逾40%，押注該公司的電視和智能手機銷售短期內將大幅反彈，晶片部門也將得到提振。

該行分析師將三星12個月目標價從8.2萬韓圜(約534港元)上調至8.5萬韓圜(約553港元)，意味股價有逾40%上升空間。

分析師預計，三星第3季盈利將大幅增長。此外5G、存儲和晶圓領域的機會將給三星帶來多重利好，將推動股價反彈。

早前有報道指，除小米、OPPO、vivo正部署如何搶佔華為智能手機的市場份額外，供應鏈消息指，三星於第3季追加手機訂單，將備貨量提升至8,500萬部，其第2季出貨量逾5,000萬部。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020