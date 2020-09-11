都市麗人獲主要股東增持
2020年09月11日 19:51
東網電視更多新聞短片
都市麗人(02298)公布，獲主要股東及主席鄭耀南告知，其已於9月4日、7日、8日、9日及11日，按每股約0.5656港元的平均價格，從市場上購買合共532.1萬股，相當於已發行股本總額約0.24%。
公司執行董事張盛鋒告知，其已於9月7日及9月8日，透過其全資擁有的公司信鋒國際，按每股約0.5544元的平均價格，從市場上購買合共165.3萬股。連同9月4日之公告，張盛鋒合共購買634萬股，相當於已發行股本總額約0.28%。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！