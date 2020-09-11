藥明康德披露主要股東將減持A股
2020年09月11日 19:52
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藥明康德(02359)公布，獲主要股東HCFII WX (HK) Holdings Limited告知，將減持不超過23,788,846股A股，佔已發行股本不超過1%，減持期為今年9月17日至12月15日。
減持股東將根據市場情況及公司股價等因素決定是否實施計劃減持。因此，減持股東根據計劃減持所減持A股的數量可能有變。計劃減持不會導致公司控制權變更。
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