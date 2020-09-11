新盤UPDATES：新界西北項目反應理想

新界西北區新盤市況轉趨熱鬧，無論全新項目的收票反應，以至銷售中樓盤的交投均見理想，個別熱銷盤即使加價重推的單位，亦迅速再錄承接。

●帝御‧金灣加價8%重推單位即獲承接

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，周五(11日)推出3伙加價單位發售，當中兩伙早前交易再未有進展的開放式戶，即使不足1個月內加價8%仍速獲買家購入。其中，5座8樓單位12，實用面積207方呎，成交價342.34萬元，呎價16,538元，而同座1樓單位12，面積相同，以323.92萬元售出，呎價15,648元。

●御海灣9月暫沽15伙 一手市場銷量最多

●PARK YOHO Genova特色戶售逾千萬元

新鴻基地產旗下元朗錦田北PARK YOHO Genova，剛售出第29座1樓D單位，實用面積601方呎，平台面積162方呎，成交價1,070.07萬元，呎價17,805元。

●SEA TO SKY料下周公布新一輪推售安排

他指出，隨着疫情放緩，買家入市信心料回升，而康城區內樓市更加受惠於商場開幕帶動轉旺，未來1年該區物業樓價料具10%上升空間。

●恒地樓盤放寬睇樓人數上限等措施

因應政府放寬禁聚令措施，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下樓盤售樓處每組參觀人數，包括準買家及代理的上限，由2人調整至4人。而所有進入售樓處人士均須通過雙重體溫檢測，並必須佩戴口罩。

同時，現場設有約2米高屏風分隔，每枱限坐4人，枱與枱之間保持1.5米距離，維持公眾之間的空間距離。不同位置均會提供清毒搓手液。

旗下西營盤藝里坊‧2號公布開價後，周五(11日)下午4時正式開放示範單位及展銷廳予公眾參觀。是次所有單位引入智能家居系統，每伙均備有1塊智能魔鏡、1個空氣監測器及最少1個智能喇叭。

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