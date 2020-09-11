業主心急止蝕！環海‧東岸5年貶值十多萬元

心急業主蝕讓離場，紅磡環海‧東岸本月已錄7宗買賣，新近兩宗屬帳面貶值個案。市場消息透露，其中1C座一個連天台單位，實用面積230方呎，以約498萬港元售出，呎價約21,652元，較約5年前購入價，帳面貶值近19萬元。而同另一個1A座高層單位，亦獲買家以678萬元承接，實用面積328方呎計，呎價20,671元，5年帳面損手約10萬元。

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