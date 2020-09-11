台積電首度發行美元公司債　涉額10億美元

全球最大晶片代工廠台積電(台股:02330)周五(11日)公布，為因應擴廠需求，發行今年第1期美元無擔保普通公司債，發行總額達10億美元，今次亦是台積電首度發行美元公司債。

據公告，上述美元公司債的發行年期為40年，固定年利率2.7厘，所得將用於新建擴建廠房設備。台積電董事會於8月11日通過發債計劃，為支付產能擴充資金需求，將發行10億美元額度以內的無擔保公司債。

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