新股專輯：華住酒店孖展未獲足額認購

華住酒店下周三(16日)截止招股，料本月22日掛牌。每股招股價上限368元，每手50股，入場費18,585.42元。發行約2,042萬股新股，相當於擴大後股份6.4%，集資最多75.15億元。另設15%超額配股權，全為新股，集資額增至86.43億元。

樂享互動下周二(15日)截止招股。該公司發行5.437億股，公開發售佔5,437萬股。每股招股價2.14至3.21元，每手1,000股，入場費3,242.34元，集資最多17.45億元。

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