新股專輯：華住酒店孖展未獲足額認購
2020年09月11日 20:28
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百勝中國(09987)首掛表現不似預期，同樣來港作第二上市、接力在周五(11日)啟動招股的舊經濟股華住酒店(01179)受拖累，投資者認購意慾低迷。綜合本地9間券商數據，暫共借出4,258萬孖展，當中富途借出4,148萬港元、輝立借出480萬元，尚未獲足額認購。
反觀次日招股的樂享互動(06988)認購反應熱烈，綜合本地9間券商數據，已獲約926.49億孖展認購，以公開發售集資額1.74億元計，相當於公開發售超購529.85倍。
信誠證券聯席董事張智威認為，華住認購反應冷淡，與百勝中國首掛表現失色有關，令投資者對第二上市股份有保留。再者，適逢樂享互動及福祿控股(02101)招股分散資金流、華住酒店業務前景暗淡等，皆令認購吸引力下跌。
華住酒店下周三(16日)截止招股，料本月22日掛牌。每股招股價上限368元，每手50股，入場費18,585.42元。發行約2,042萬股新股，相當於擴大後股份6.4%，集資最多75.15億元。另設15%超額配股權，全為新股，集資額增至86.43億元。
樂享互動下周二(15日)截止招股。該公司發行5.437億股，公開發售佔5,437萬股。每股招股價2.14至3.21元，每手1,000股，入場費3,242.34元，集資最多17.45億元。
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