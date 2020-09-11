新股專輯：傳福祿控股超購逾1200倍
2020年09月11日 20:32
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中國虛擬商品及服務商福祿控股(02101)已於周五(11日)截止認購，消息人士透露，該公司超購逾1,200倍。
雖然該公司受投資者追捧，但仍未能超越今年3月上市的「新股超購王」燁星集團(01941)，當時超購約1,943.62倍。
福祿控股每股招股價介乎6.9至8.9港元，發行1億股股份，集資最多8.9億元。每手500股，入場費4,494.84元，預期9月18日掛牌。
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