樓價UPDATES：太古城交投趨旺　有單位3年升值12%

二手交投回升，鰂魚涌太古城9月錄約15宗買賣，海景花園套三房單位，以2,283萬港元沽出，單位約3年升值約12%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城9月迄今暫錄得約15宗買賣，其中屬海景花園的美菊閣高層G室，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，獲同區用家斥2,283萬元購入，實用呎價約22,493元，原業主於2017年5月以約2,030萬元購入，持貨約3年帳面獲利約253萬元，物業升值約12%。

●大潭陽明山莊14座低層77室，實用面積約1,505方呎，三房連兩套房及工人套房間隔，日前以70,000元獲承租，實用呎租約47元，屋苑本月至今累錄約4宗租賃成交，平均實用呎租約45元，現時屋苑約有58個放租單位，最低月租由42,000元起。

●大坑尚巒中層E室，實用面積272方呎，開放式間隔，望山景，叫價620萬元，最終以602萬元易手，實用呎價22,132元，對上同户型單位於去年底曾以630萬元成交，是次成交價回落4%，新買家屬用家。

●柴灣杏花邨7座高層5室，實用面積508方呎，三房間隔，望園景及部分樓景，叫價830萬元，僅放盤4小時，即以808萬元將單位連租約易手，實用呎價15,906元，新買家屬於用家。

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九龍區

●西南九龍匯璽2B座中層F室，實用面積約357方呎，一房連開放式廚房間隔，早於2月時叫價880萬元，及後減至873萬元沽出，當中微減7萬元，實用呎價約24,454元，原業主於2017年4月以約701.6萬元買入，剛鬆綁SS沽貨帳面獲利約171.4萬元，單位升值約24%。

●佐敦富麗閣低層E室，實用面積255方呎，兩房間隔，吸引父親出資助子女上車，成交價475萬元，實用呎價約18,627元，原業主於2012年6月斥資273萬元購得，轉手帳面獲利202萬元。

●啟德天寰2座低層F室，實用面積461方呎，兩房間隔，以945萬元易手，實用呎價20,499元，對比同類型單位於月初時錄得2座低層E室，以938萬元易手，成交價升約0.7%，新買家為專業人士，原業主於2017年以763萬元買入，持貨約3年帳面獲利182萬元，單位期內升值23.9%。

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新界區

●元朗溱柏9月錄6宗買賣，開放式佔70%，包括10座中層G室，實用面積307方呎，叫價450萬元，減價22萬元，以428萬元易手，實用呎價約13,941元。原業主於2013年9月以283.5萬元一手買入，持貨7年轉售帳面獲利144.5萬元。

●大埔中心12座低層F室，實用面積379方呎，兩房間隔，放盤時開價約530萬元，因單位連租約，無樓睇，議價後以508萬元易手，實用面積呎價13404元，較市價低約10%，屬同類單位近期新低，新買家為用家，沒睇樓即購入單位，打算租約完後收回作自住之用。

●大埔居屋大埔廣場宜盛閣中層B室，實用面積424方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價580萬元，放盤1個月，減價62萬元，減幅10.7%，獲用家以518萬元承接，實用呎價12,217元。

●沙田第一城19座中層E室，實用面積451方呎，三房一廳間隔，望園景，物業放盤兩個月，原叫價768萬元，減價58萬元，減幅約7.6%，獲買家以710萬元承接，實用呎價15,743元。

●馬鞍山聽濤雅苑1座低層E室，實用面積1,025方呎，套三房間隔，議價後以1,230萬元易手，實用呎價12,000元，原業主於1999年以530萬元購入，持貨21年帳面獲利約700萬元，單位升值約132%。

●西貢逸瓏海滙3座高層J室，實用面積380方呎，一房間隔，望山景，連天台約303方呎，以620萬元沽出，實用呎價16,316元，原業主於2016年11月購入上址，當時作價596萬元，持貨近4年至今帳面獲利24萬元，單位升值僅4%，計及其他雜費，料業主明賺實蝕離場。

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