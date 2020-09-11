新股專輯：中通以同股不同權架構在港第二上市
2020年09月11日 21:26
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在美國上市的中資概念股陸續「回家」！阿里巴巴(09988)有份投資的中通快遞(美股：ZTO)，以及生物製藥企業再鼎醫藥(美股：ZLAB)成功闖關，市傳下周招股，分別集資約20億美元及10億美元。
據初步招股文件，中通快遞以同股不同權架構在港第二上市，每B類股份享有10票投票權，共2.061億股B類股份，全由賴梅松持有，連同所持有的約760.83萬股A類普通股，合共持有27.3%股份，而投票權達78.4%。
雖然阿里以持股8.7%為主要股東，但在同股不同權架構下，其投票權僅得2.6%。
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