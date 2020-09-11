新股專輯：中通以同股不同權架構在港第二上市

據初步招股文件，中通快遞以同股不同權架構在港第二上市，每B類股份享有10票投票權，共2.061億股B類股份，全由賴梅松持有，連同所持有的約760.83萬股A類普通股，合共持有27.3%股份，而投票權達78.4%。

雖然阿里以持股8.7%為主要股東，但在同股不同權架構下，其投票權僅得2.6%。

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