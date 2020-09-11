【悲情樓市】蝕讓潮惡化單日6宗見紅　星岸輸千四萬

二手樓蝕讓情況轉趨嚴重，市場單日湧現至少6宗損手個案。粉嶺牽晴間套三房辣招盤，原業主持貨僅1年多，即以808萬元賣出，單計帳面已蝕80萬元或9%。同時，新界洋房續為重災區，荃灣西星岸一幢洋房剛沽出，約5年期間帳面貶值逾1,420萬元。

世紀21奇豐陳偉康透露，牽晴間8座中層C室，實用面積700方呎，原先開價1,000萬元，放盤約20日後，狠劈192萬元，獲同區換樓客承接，呎價11,543元。原業主去年5月以888萬元入市，轉售需付的樓價10%額外印花稅，由新買家支付。

他認為，政府放寬中細價住宅按揭，已對樓市氣氛有推動作用，撤辣更可幫助一批急需套現的業主，減低辣招期內出貨的損失。

近期大額洋房賣一間、蝕一間。資料顯示，星岸一幢單號洋房以1.008億元登記售出，較2015年購入價帳面低約12%。以物業實用面積3,371方呎計，呎價29,902元。區內代理指，該盤曾叫價約1.1億元放售，曾一度封盤轉為放租，並以13萬元租出。

近年入伙新盤繼續「出血」，紅磡環海‧東岸連錄兩宗帳蝕個案。消息稱，1C座連天台單位以498萬元轉手，呎價21,652元，較約5年前購入價帳面貶值近19萬元。而同項目1A座高層戶售678萬元，5年帳面損手約10萬元。

何文田皓畋本月已錄至少兩宗損手買賣。市場消息透露，屋苑9座低層單位，實用面積585方呎，叫價1,230萬元放售，剛減至1,150萬元沽出，呎價約19,658元，約3年多帳面蝕近40萬元。資料顯示，同座另一個低層戶日前售1,180萬元，同樣約3年帳面蝕約50萬元。

部分業主蝕使費都要沽貨。世紀21奇豐廖振雄指，西貢逸瓏海滙3座連天台一房單位，以620萬元沽出，呎價16,316元，原業主於2016年11月購入上址，持貨近4年物業升值僅4%，計及其他使費，料屬明賺實蝕。

此外，不少收租業主都棄守以低價賣樓。中原黃達雄表示，大埔中心12座低層F室，實用面積379方呎，叫價約530萬元，單位連租約下無樓睇，但放售約兩日仍獲用家以508萬元購入，呎價13,404元，低市價約10%，屬同類單位近期新低。

【十大二手屋苑於周末預約睇樓量回落】

經濟前景不明，同時影響準買家入市意欲。中原表示，十大二手屋苑於周末兩天錄約565組預約睇樓量，按周回落4.6%，為連升5個星期後回落。

上述睇樓量較7月底時約342組，高出約65%或223組，故仍屬高水平。當中天水圍嘉湖山莊二手氣氛較弱，中原伍耀祖稱，新盤開價後該屋苑未錄成交，周末錄得約100組預約睇樓，較上周大跌約33%。上述跌幅料為十大二手項目中最多。東涌映灣園預約參觀亦減少約9.1%。

不過，部分肯減價物業的睇樓情況未受影響。該行楊文傑指，鰂魚康怡花園部分業主願意擴闊議價空間，減幅達5至8%，成交量開始回升，本周末預約睇樓量有80組，與上周相若。

同區的太古城交投較旺，中原趙鴻運表示，該盤日前單日連錄5宗買賣，區內分支家庭及上車客物色千萬元內放盤，本周末錄35組預約睇樓，較上周升16.7%。

另外，新冠肺炎疫情下，香港二手租賃市場失去內地學生租客支持，租金明顯回落。紅磡海濱南岸近期放租盤增多，一個三房戶更劈租約19.6%，以每月1.85萬元兩房戶價租出，呎租約31.4元屬近期新低價。

太陽物業宏惠強表示，上述租盤為屋苑5座低層D室，實用面積約589方呎，業主原先叫租2.3萬元，近日減4,500元租出。資料顯示，同類三房單位近期成交月租普遍逾2萬元，而去年曾有內地學生以每月高達2.7萬元夾份租用同類型單位。事實上，該屋苑近日兩房戶成交月租約1.7萬至1.8萬元。

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