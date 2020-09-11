夜市UPDATES：科技股難言回穩！道指升150點　港夜期低水

科技股繼續掙扎求存，納指一度由升轉跌，目前報10,960點，升41點或0.38%。道指目前報27,684點，升150點或0.55%；標指報3,353點，升14點或0.44%。港股期指夜市目前報24,447點，跌7點，低水56點。

大型科技股走勢未言回穩，其中亞馬遜跌0.80%、蘋果公司跌1.98%。受一些權重最大的大型科技股持續暴跌影響，在過去5個交易日內，美股已有4個交易日下跌。

高盛將未來3個月的全球股票配置評級上調至「增持」，理由是盈利增長和周期性股票追落後。然而，美國知名科技投資者Paul Meeks表示，正等待納指從創紀錄高位下跌20%，然後再進行任何大的交易。

數據方面，美國8月消費物價指數(CPI)按月升0.4%，略高於市場預期的0.3%，但較7的0.6%放緩。荷蘭國際集團(ING)分析表示，通脹增長可能是由於此前封鎖措施抑制了供應的滯後效應以及經濟重啟所致，料通脹反彈的勢頭不會持續太久。

周四(10日)美國參議院民主黨投票否決共和黨提出約5,000億美元的的援助法案。有分析指出，連這份「瘦身版」的刺激計劃都失敗了，暗示美國政府並不急於推出新的刺激方案。

【21:30】科技股反彈，加上美國通脹仍算溫和，周五美股開市上揚，道指漲182點，至27,716點；納指漲11３點，至11,033點；標指漲16點，至3,355點。

高盛的資料顯示，對沖基金於上周五和本周二科技股大跌時掃貨，5大科技股蘋果公司(Apple Inc.)、微軟和亞馬遜、Alphabet和Facebook（Fb）均錄得淨買入，有別於之前九個交易日中，有八日錄得淨沽出的情況。Apple股價早段升0.5%至114.14美元；微軟股價早段升0.9%至207.36美元；亞馬遜股價早段升0.6%至3,196.08美元。

受惠宅經濟，健身單車生產商Peloton第四財季收入按年急升172%，至6.07億美元，勝市場預期，並看好收入前景，刺激股價早段漲6.9%至93.85美元。軟件商甲骨文財年首季收入增1.6%至93.7億美元，每股盈利93美仙，雙雙勝預期，股價早段升7.1%至61.43美元。

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