【全球攬炒】德國商業銀行或裁員萬人

外國傳媒報道，德國商業銀行的下一份振興方案或許可以用一個詞來概括：「削減」！

該行領導層下周的年度戰略會議召開在即，一份新的計劃也開始逐漸浮出水面，這將是4年來該行的第3份重振計劃。德國商業銀行考慮裁減人力、零售分支網絡和外國業務。甚至可能縮編管理董事會。

據悉，調整方案已經討論數月，但在董事長Stefan Schmittmann和行政總裁Martin Zielke辭職後被暫時擱置。Schmittmann已由Hans-Joerg Vetter接替，他目前正在尋找新任行政總裁。

德國商業銀行的一位發言人不予置評。

消息人士透露，該行可能裁員約10,000人，相當於總人力的1/4左右。最終人數可能有變，討論的範圍在7,000至12,000人之間。裁員計劃可能分4到5年實施，主要依賴自願離職，例如通過提前退休計劃等。同時也會新聘人員，尤其是數碼類職位。

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