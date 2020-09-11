聯儲下一步是甚麼？市場估「加息與通脹掛鈎」

根據外國媒體調查，經濟學家預計等到聯儲局官員提供貨幣政策前瞻指引的時候，他們將把加息與通脹掛鈎。只不過，不確定這個前瞻指引何時會出現。

聯邦公開市場委員會將於9月15至16日舉行會議。在9月4日至10日進行的調查中，只有39%的受訪者表示，預計聯儲局官員下周將修改前瞻指引。近1/3受訪者預計，2021年或更晚才可能修改前瞻指引。他們預期，聯儲局最新季度預測將顯示利率直到2023年，都將維持在零附近。

FHN Financial首席經濟學家Christopher Low說：「聯儲局將採取明確的指導方針，但可能需要幾年後才有這個必要，因為聯邦公開市場委員會很可能會等到市場定價開始體現出加息預期的時候。」

當新的前瞻指引出爐時，65%經濟學家預期，聯儲局會採用掛鈎通脹的做法，抑或是採用這個單一指標，抑或與其他指標相結合。

投資者亟待聯儲局給出新指引，尤其是在聯儲會主席鮑威爾於8月27日推出實現雙重任務的新長期策略之後。鮑威爾稱，聯儲局會允許通脹時不時高過2%的目標，以求「隨時間推移」讓平均通脹達到這個目標水平。他表示，官員們還將允許失業率低於此前所容許的水平。

到目前為止，聯儲局尚未闡明新的長期策略可能如何影響近期政策決定，而是試圖幫助美國經濟擺脫新冠疫情引發的衰退。一些觀察人士認為這讓政策變得更難以預測。洛馬拿撒勒大學首席經濟學家兼教授Lynn Reaser表示，除非聯儲局明確平均通脹水平的時間框架，否則貨幣政策將變得更任意。

超過70%受訪者預計，聯儲局到2024年或更晚，才能實現新的2%的平均通脹目標，一位受訪者提到，要實現這個目標不能單靠貨幣政策。HoyleCohen,LLC合夥人Stephen J. Taddie表示，在沒有通脹的時候製造通脹需要時間，而且需要財政和貨幣政策保持一定程度的一致，才能達成目標。

另外，受訪者果斷指向金融泡沫，37人中有34人給出的風險等級為「中」或「高」。

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